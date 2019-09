Minaccia e tenta di aggredire i poliziotti in zona Anfiteatro. Arrestato 25enne del rione IACP. IL NOME

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nelle more dei servizi effettuati dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, finalizzati al mantenimento delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica nell’area circostante l’Anfiteatro Campano, sito di aggregazione di numerosi giovani nel fine settimana, personale della Squadra Volante ha proceduto ad identificare nelle giornate di venerdì sabato e domenica u.s., diverse decine di persone ed a trarre in arresto Giuseppe GRIECO di 25 anni residente in Capua, rione IACP, resosi responsabile del reato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il predetto che, durante un controllo, minacciava e tentava di aggredire gli agenti operanti, veniva posto agli arresti nella propria abitazione per essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.