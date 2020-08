TRENTOLA DUCENTA – Ieri sera un uomo di 50 anni ha provato a suicidarsi per impiccagione ma i parenti lo hanno sorpreso e fermato in tempo. E’ successo in un’abitazione di Trentola, non lontano dalla caserma dei carabinieri. I militari sono arrivati sul posto mentre il 50enne è stato portato in ospedale ad Aversa per una visita psichiatrica.