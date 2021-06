Tenta il furto d’auto. Bloccato e atterrato dal maestro di arti marziali Francesco Di Chiara

FRIGNANO – Ha sventato per l’ennesima volta il furto di un’auto in sosta in una via di Frignano. Stiamo parlando del maestro di Mixed Martial Arts, Francesco Di Chiara che questa mattina ha notato un uomo che stava armeggiando vicino alla vettura ed è intervenuto immediatamente, scagliandosi contro l’uomo e bloccandolo a terra fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno prelevato e portato in caserma.

Il maestro Di Chiara non è nuovo a questo tipo di interventi. Già nel 2017 difese una donna aggredita da due extracomunitari che la volevano rapinare; nel 2017, sempre a Frignano, bloccò un extracomunitario alterato psicologicamente, e, per finire, ad agosto 2020 bloccò due delinquenti che avevano messo a soqquadro e derubato all’interno dell’istituto scolastico Calderisi di Villa di Briano.