Tentano di introdursi nella villetta ma vengono scoperti: tre banditi incappucciati in fuga

E’ accaduto all’alba di oggi: i malviventi sono scappati perché scoperti da un residente: sono fuggiti via a bordo di una Matiz di colore rosso.

ORTA DI ATELLA Sono ormai all’ordine del giorno i furti nelle abitazioni. L’ennesimo tentativo è avvenuto all’alba di oggi in via Tenente Del Prete ad Orta di Atella: qui hanno agito tre malviventi, incappucciati e a bordo della solita Matiz rossa. A impedire che il reato venisse commesso, un residente. Ha spiegato che stamattina, intorno alle 5, stava recandosi al lavoro quando ha sentito dei rumori sospetti. Si è affacciato ed ha notato due banditi nel cortile ed un terzo di guardia, vicino ai cancelli. L’essere stati sorpresi ha messo in fuga la gang.