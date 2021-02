Tentano di portare via le marmitte delle auto. Il verdetto del giudice per la gang di Gennaro Cioffi

SAN NICOLA LA STRADA/S. MARIA A VICO – Il giudice, nel rito per direttissima di oggi, ha emesso il verdetto per la gang sorpresa a tentare di asportare pezzi di carrozzeria da una vettura parcheggiata in una strada di San Nicola la Strada.

Convalida degli arresti ai domiciliari per Gennaro Cioffi, 40 anni di Santa Maria a Vico, detto o’ Mastrillo, a causa dei suoi numerosi precedenti penali.

Liberi invece Domenico Morgillo, 20enne detto Tubettiello, e Vincenzo Della Morte, 24enne. I tre andranno a processo il 26 febbraio con rito abbreviato.