SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella tarda mattinata di ieri a Santa Maria Capua Vetere nella zona di via Sturzo due malviventi hanno provato a svaligiare un furgone. L’autista era entrato in un’attività commerciale e i delinquenti, approfittando dell’allontanamento dal veicolo, hanno provato a rubare utensili ed attrezzi da lavoro custoditi nel mezzo. L’uomo però è tornato appena in tempo costringendo i ladri alla fuga. Si tratterebbe di due giovani di circa 30 anni a bordo di una Honda Sh 125.