PARETE – Erano almeno 4 i ladri che hanno provato a fare irruzione in una casa di via Garibaldi a Parete. Hanno assalito la cassaforte ma un residente ha sentito dei rumori, avvertendo le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri mentre i banditi si sono dati alla fuga, rinunciando al colpo. Indagini in corso per individuare i responsabili.