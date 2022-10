Tentano di sottrargli l’auto sull’Asse mediano ma lui scappa e semina i banditi

Ieri sera due banditi a bordo di una Volskwagen Golf di colore blu hanno tentato di fermare l’ignaro automobilista, per poi sottrargli la vettura, ma la vittima è riuscita a scappare in direzione Napoli seminando i balordi.

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Tentano rapina lungo l’asse mediano nei pressi dell’uscita di Trentola Ducenta ma, fortunatamente, la vittima riesce a scappare appena in tempo. Ieri sera intorno alle 19 due balordi a bordo di una Volskwagen Golf di colore blu hanno costeggiato un ignaro automobilista, cercando di costringerlo a fermarsi nei pressi di una piazzola di sosta, per poi sottrargli la vettura, ma la vittima è riuscita a scappare in direzione Napoli seminando i balordi, che solo pochi giorni prima avevano tentato lo stesso furto in prossimità del corso di San Marcellino, con un inseguimento tra malviventi e un giovane del posto.