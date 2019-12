Tentano furto al supermercato, in 4 finiscono nei guai

A Pontecorvo, i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a quelli di Roccasecca, deferivano in stato di libertà, perché responsabili di “tentato furto e ricettazione”, quattro persone di cui due uomini e due donne, di età compresa tra i 21 ed i 26 anni, tre dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio, tutti di origine rumena e domiciliati presso un campo nomadi della provincia di Caserta.

Il tempestivo intervento dei militari operanti, consentiva di identificare i quattro mentre erano intenti a rubare generi alimentari, non di prima necessità, all’interno di un supermercato di quel centro.



La successiva perquisizione veicolare dell’autovettura in uso ai prevenuti, permetteva il rinvenimento, all’interno del bagagliaio, di vari prodotti dolciari dei quali gli indagati non erano chiaramente in grado di indicarne la provenienza e, pertanto, venivano sottoposti a sequestro.Ricorrendone i presupposti, agli stessi veniva notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio di Pontecorvo per anni tre.