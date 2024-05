Tentano furto in banca, malviventi in fuga a mani vuote

Sul posto i carabinieri della compagnia di Maddaloni che hanno avviato le indagini del caso

MADDALONI – Malviventi assaltano, nella notte, la filiale della Bpm in via Caudina a Maddaloni. I banditi hanno sfondato il vetro di una delle porte laterali per introdursi nei locali. La loro attenzione di è concentrata su due cash dispenser collocati sotto le casse degli sportelli. senza alcun risultato. A quel punto hanno abbandonato i locali dandosi ala fuga a bordo di una station wagon guidata, probabilmente, da un altro complice.

