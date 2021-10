SAN NICOLA LA STRADA – Banda tenta colpo, ieri sera verso le 19, in un’abitazione a San Nicola La Strada. Quattro malviventi hanno fatto irruzione in un appartamento in via Rossini. Per fortuna i rumori generati hanno allertato i residenti della zona e i banditi, dopo aver appreso di essere stati scoperti, sono immediatamente┬á dati alla fuga senza riuscire nel loro intento.