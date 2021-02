IL VIDEO. Tentano il colpaccio nell’area di servizio, banditi messi in fuga dal vigilante virtuale

CARINARO (Christian e Lidia de Angelis) – Tentativo di furto presso l’area di servizio “Barbato Francesco SAS” di Carinaro, banditi messi in fuga. La sera del 3 Febbraio scorso, intorno alle 22, tre malintenzionati a volto coperto si sono avvicinati all’area di servizio con l’intento di entrare nel Bar Tabacchi e sottrarre mercanzia e valori. L’ennesimo tentativo degli ultimi mesi, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Dalle immagini si può notare che due di loro hanno scavalcato le recinzioni dell’area di servizio e hanno provato a manomettere due delle apparecchiature che compongono l’impianto di monitoraggio del perimetro. Il loro intento era quello di coprirle con delle buste, nascondersi all’esterno dell’area di servizio durante il passaggio di controllo della vigilanza e, successivamente, tornare sul posto per portare a termine il furto convinti di agire indisturbati.

Peccato per loro poiché il custode virtuale, connesso in tempo reale dalla piattaforma tecnologica in partnership con l’Istituto di Vigilanza Privata DSS Security, ha rilevato precocemente la presenza dei malintenzionati e, classificato l’evento come pericoloso, ha avviato i protocolli di emergenza allontanando i malintenzionati prima che potessero portare a termine il loro piano. Poi una volante della vigilanza è giunta sul posto ed ha allertato i titolari e le autorità dell’accaduto.