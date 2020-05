Tentano il colpo al negozio di telefonia, ma qualcosa va storto. In fuga ‘commando’ di 6 malviventi

E’ accaduto durante la notte appena trascorsa

SAN MARCELLINO – Erano in 6 questa notte in viale Kennedy a San Marcellino che hanno tentato il colpo al negozio “Phone&Game Services”. La banda è giunta sul posto a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Armati di attrezzi da scasso, hanno tentato di introdursi nell’attività senza riuscirci. A quel punto sono fuggiti via senza lasciare tracce. Il titolare ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e consegnato le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire all’identità dei componenti il commando.