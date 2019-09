CASERTA (red.cro.) – Sulla linea di confine tra Casagiove e Caserta, a pochi passi dalla clinica Villa del Sole. Questo è stato il teatro del tentativo di furto alla Banca di Credito Popolare, sulla via Nazionale Appia, all’alba di questa mattina. I malviventi hanno tentato il colpo, non riuscendoci perché, dopo aver danneggiato una finestra e la porta anti-panico per cercare di entrare, è scattato il sistema d’allarme, costringendoli alla fuga