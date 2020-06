TEVEROLA – I carabinieri della stazione di Teverola hanno fermato e denunciato due ragazzi, individuati come due autori della truffa dello specchietto ai danni di un automobilista. L’episodio si è verificato qualche giorno fa in via Roma. I due hanno tentato la truffa a bordo della loro vettura, una Smart. L’automobilista, capite subito le loro intenzioni, ha chiamato i carabinieri che giunti sul posto, hanno denunciato i due giovani.