Tentano la “truffa dello specchietto” lungo la 265, tra MADDALONI e CASERTA sud

MADDALONI – E’ stato segnalato sui social un tentativo di “truffa dello specchietto” che si sarebbe consumato lungo la strada che da Maddaloni conduce a Caserta sud, la trafficata Statale 265.

Giuseppe T. ha scritto un post segnalando la presenza di una ‘Multipla colore beige chiaro, che simula l’urto con lo specchietto lanciando un sasso contro il vostro sportello. Vi insegue fin quando non mi fermate, vi chiede una somma in denaro contanti per chiudere la faccenda (sembrano essere di etnia rom). Ovviamente non vi fermate, puntano alle persone sole in macchina, se riuscite scattate una foto all’auto e alla targa, segnalatela alle forze dell’ordine una volta che vi siete allontanati. Questa e la seconda volta che mi succede, sempre la stessa auto, nel giro di 5/6 mesi”.