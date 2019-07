Tentano la truffa dello specchietto ma beccano la persona sbagliata. “Vi faccio male”

CERVINO – Tentano la truffa dello specchietto ma beccano la persona sbagliata. E’ accaduto ieri pomeriggio in zona Messercola, vicino all’Eurospin. Un giovane imprenditore del posto, a bordo della sua Bmw, ha incrociato un’Audi nera con due persone a bordo. All’improvviso il 28enne ha sentito un tonfo vicino alla portiera e ha notato che dall’Audi il conducente alzava la mano e suonava il clacson per attirare la sua attenzione. Il giovane, capendo immediatamente, quello che stesse da lì a poco per accadere, è sceso dall’auto e senza alcun timore ha avvicinato i due dell’Audi e quando il guidatore ha esclamato: “Mi hai rotto lo specchietto, qui ci vogliono almeno 200 euro, che vuoi fare? Sei assicurato?”, il giovane commerciante prima gli ha intimato di andare via e poi ha aggiunto: “Prima di chiamare i carabinieri, però, vi faccio davvero male”. I due truffatori, sorpresi dalla forte reazione del ragazzo, sono fuggiti via verso via Colle Puoti.