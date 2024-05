Tentano l’assalto alla villa in pieno giorno, banditi messi in fuga dall’allarme

Sul tentativo di furto indagano i carabinieri.

CALVI RISORTA. Hanno tentato il furto in una villetta della frazione Visciano di Calvi Risorta. Il fatto è accaduto ieri, in pieno giorno e sono stati alcuni vicini a notare degli uomini che scavalcavano il cancello della villa, per intrufolarsi all’interno dell’abitazione privata. E’ stato l’allarme a fermare i malviventi e a metterli in fuga, mentre ora sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno raccogliendo prove e le testimonianze di coloro che hanno visto i malviventi in azione, oltre a controllare i video delle telecamere di sorveglianza della zona.