Tentativo di furto si trasforma in sparatoria: ferito giovane passante

Sono stati rinvenuti 12 bossoli calibro 9×21 e 4 bossoli calibro 7,65

QUALIANO – Un tentativo di furto si è trasformato in una sparatoria. E’ quanto accaduto ieri sera a Qualiano dove dei ladri si sarebbero introdotti in due abitazioni con l’intento di compiere un furto. Sorpresi in flagrante dal proprietario di uno dei due appartamenti, un uomo di 56 anni, il quale avrebbe reagito ed esploso diversi colpi con una pistola legalmente detenuta.

Uno dei ladri avrebbe risposto al fuoco prima di fuggire con i complici a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Nel corso della sparatoria, un proiettile vagante ha colpito, al piede, un 22enne che stava rincasando. Ferito è stato trasportato all’ospedale San Giuliano, di Giugliano di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.