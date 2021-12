SANTA MARIA A VICO – Due uomini di nazionalià georgiana sono stati fermati e denunciati a piede libero dai carabinieri per tentato furto. Hanno provato a portare via dal Carrefour Market di via Ferdinando d’Aragona a Santa Maria a Vico dieci bottiglie di whisky e superalcolici, tubetti di dentifricio e lamette da barba. Gli addetti al supermercato si sono accorti di quanto stava accadendo. Perquisiti, sono stati identificati e denunciati. La refurtiva è stata restituita.