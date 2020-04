Tentato furto al Consorzio Agrario. Balordi messi in fuga dal custode virtuale

E’ accaduto in pieno pomeriggio

VITULAZIO (Christian e Lidia de Angelis) – Balordi cerca di introdursi nell’azienda “CONSORZIO AGRARIO S.r.l.” di Vitulazio, in pieno pomeriggio: messi in fuga. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 16:30, di venerdì 10 aprile, quando uno di loro ha cercato di introdursi nel deposito dell’azienda per depredarla, violando il muro perimetrale ed iniziando a preparare una via di fuga sfruttando una pedana in legno,ì. L’uomo, una volta all’interno del territorio osservato, è stato individuato dal custode virtuale in sala operativa il quale ha rilevato la sua presenza ed ha attivato i protocolli di emergenza. Sul posto è giunta una volante della vigilanza, i titolari. Gli organi competenti sono stati informati dell’accaduto ed ora è caccia all’uomo.