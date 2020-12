Tentato furto in zona acquedotto, malviventi ripresi dalle telecamere

SAN CIPRIANO – Banda di ladri in azione tra Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. Un gruppo composto da almeno 3 persone, avrebbe tentato il colpo in una casa della zona Acquedotto. Dal video che sta circolando in queste ore sui social si vede un’auto in sosta. Qualcuno scende dalla vettura e sembra suonare il campanello prima di rientrare in macchina. All’improvviso dalla casa esce qualcuno che scavalca il cancello e rientra in auto, prima che la stessa riparta. L’auto in questione sembrerebbe essere una Seat Ibiza.