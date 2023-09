20,40 e 70 la tripletta vincente

CARINOLA – Il Lotto premia Carinola nell’estrazione di martedì 5 settembre. Nella località in provincia di Caserta, come riporta Agipronews, vinti 18.500 euro grazie alla combinazione 20-40-70 sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 793 milioni da inizio anno.