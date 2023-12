TERRA DEI FUOCHI. Blitz interforze in 4 Comuni del casertano: denunce e multe per 300mila euro 

Otto le attività commerciale passate al setaccio

MADDALONI – Nuovo Action Day con una una serie di operazioni coordinate in Terra dei fuochi. L’ attività straordinaria interforze si è svolta tra San Marco Evangelista, Cervino, Valle di Maddaloni e Maddaloni. Otto le attività commerciali passate al setaccio e 4 le denunce effettuate, assieme a poco meno di 190.000 euro di sanzioni. Ad essi vanno aggiunti altre 5 persone denunciate, 7 veicoli sequestrati e 58 persone sanzionate amministrativamente (complessivamente per circa 100.000 euro) nel corso dei posti di controllo e verifiche condotte, in parallelo, sul territorio da pattuglie miste dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’ordine.

Considerando gli esiti di quest’anno, rispetto ai dati precedenti la pandemia da Covid 19 risultano aumentati di circa il 30% denunce e sequestri di veicoli e di quasi il 50% i controlli sui siti produttivi, mentre le sanzioni pecuniarie sono pressoché quadruplicate. Per un traguardo, sul versante della prevenzione, di oltre il 50% di roghi di rifiuti in meno. Nel corso dell’ultima settimana, l’impegno delle diverse componenti del dispositivo di controllo di Terra dei fuochi (Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, Carabinieri territoriali e Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza territoriale e Reparto Operativo Aero Navale – ROAN, Polizia municipali e provinciali, Vigili del Fuoco e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi nell’agroalimentare