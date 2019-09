TERRA DEI FUOCHI. E’ ancora una drammatica realtà in provincia di CASERTA. Stamattina la super audizione nella commissione di Gianpiero Zinzi

La III Commissione speciale `Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie` del Consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere Gianpiero Zinzi, si è riunita oggi per fare il punto sullo “Stato di applicazione del Patto per la Terra dei Fuochi”. All`audizione hanno partecipato la segretaria Maria Muscarà e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, l`incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Campania, Gerlando Iorio, il coordinatore Unità Roghi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabrizio Curcio, i delegati Arpac Mario Claudio e Roberto Bardari, il delegato di Legambiente Antonio Gallozzi e i rappresentanti dell`Associazione Centro Tutele Consumatori e imprese. “L`audizione – ha detto Zinzi – ha messo in luce carenze e ritardi insostenibili da parte del governo nazionale, confermando l`inconsistenza dell`ultimo Patto per la Terra dei Fuochi siglato in Prefettura a Caserta. Trovo inaccettabile che chi opera – e bene – costantemente sul territorio coordinando anche un`azione interforze, debba lavorare a legislazione ed a risorse invariate nonostante promesse ed annunci che ancora oggi riempiono giornali e social network. Gli unici a farne le spese sono i cittadini, che non possono neanche aprire con tranquillità le finestre della propria casa, e i sindaci, lasciati soli ad affrontare un fenomeno più grande di loro. La Terra dei Fuochi non è uno spot. Davvero triste doverlo ripetere ancora oggi“.