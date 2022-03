TERREMOTO SCABEC. La casertana Rosalia Santoro si è dimessa dalla carica di vicepresidente dell’ente che De Luca utilizza per eventi culturali e di spettacolo

Qui sotto pubblichiamo la breve nota della Santoro che, ricordiamo, è la moglie del noto imprenditore Nicola Turco. Qualche giorno fa era esploso il caso giudiziario relativo, però, agli anni della presidenza di Stefano Caldoro e al 2016, primo anno dell’attuale governatore

CASERTA – La professoressa Rosalia Santoro, ha comunicato al Presidente Vincenzo De Luca e alla Scabec le sue dimissioni irrevocabili da consigliera di amministrazione.

“Comunico le mie dimissioni irrevocabili da consigliera di amministrazione della SCABEC spa per ragioni strettamente personali che, unite alla grave situazione in cui versa la Scabec, non mi consentono di poter dare serenamente e liberamente il mio contributo allo sviluppo della stessa. Ringrazio il Presidente De Luca di avermi onorato di questo importante incarico“, questa la motivazione comunicata ufficialmente dalla Dottoressa Santoro.