TERREMOTO. Si muove di nuovo la terra ed è paura: forte scossa avvertita anche nell’alto casertano

SESSA AURUNCA (red.cro.) – si è avvertito fino alle zone del’alto casertano, confinati anche con la Ciociaria, quindi Roccamonfina, Sessa Aurunca, Conca della Campania e non solo, avvenuta pochi minuti fa, intorno alle 18:30, nella zona di Balsorano come epicentro, in provincia de L’Aquila. La magnitudo è stato di 4.4 della scala Richter, dunque una scossa di media entità. Sempre rimanendo all’epicentro, questo è stato individuato, dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica, a 14 chilometri di profondità. Ovviamente, in questi minuti, stronzate a volontà. C’è chi dice di averla avvertita anche a Caserta, ma al momento non risulta alcuna chiara segnalazione di un’effettivo movimento tellurico anche nella zona del capoluogo.