TERRIBILE A MONDRAGONE. Investita da un’auto in corsa all’Incaldana. Donna muore sul colpo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Gravissimo incidente mortale avvenuto un’ora fa in località “Incaldana” nei pressi della clinica “Padre Pio”. Una donna intenta a camminare sul ciglio della strada, è stata investita in pieno da un’auto in corsa. Un impatto inevitabile a causa anche dell’assenza di illuminazione lungo la strada. Inutili i tentativi del 118 di rianimare la donna che è deceduta sul colpo. Sul posto stanno operando i carabinieri del Reparto Territoriale per tutti i rilievi del caso.