Terribile incidente al santuario, motociclista finisce in un dirupo

SAN FELICE A CANCELLO – Pericolosissimo incidente stradale nella giornata di oggi, domenica 2 gennaio, avvenuto in una zona non distante dal santuario di San Michele, nel territorio comunale di San Felice a Cancello. Un membro di un gruppo di motociclisti, verosimilmente in giro per la prima scampagnata dell’anno, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo rovinosamente in un dirupo.

Il resto della compagnia ha immediatamente chiamato vigili del fuoco e 118. Dalle prime indiscrezioni, pare che l’uomo non sia in pericolo di vita.