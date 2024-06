Brutto incidente in moto, trovato sulla strada corpo senza vita

La vittima è un 38enne

ROCCA D’EVANDRO – Il corpo del 38enne Emilio Locatelli ormai senza vita è stato ritrovato questa mattina, sabato, da alcuni operati che viaggiavano lungo la strada che da Rocca D’Evandro conduce alla provincia di Frosinone, in Lazio.

L’uomo è morto sul colpo ed è stato ritrovato alcune ore dopo, in via del Querceto.

Immediata la richiesta di aiuto, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca.

La vittima era originaria di Sant’Ambrogio del Garigliano, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi contro un muro.

La salma è stata trasportata nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.