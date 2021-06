TERRIBILE INCIDENTE SUL LAVORO. Operaio di un caseificio resta incastrato in un macchinario. 25enne trasportato in elisoccorso al Cardarelli

SANT’ANDREA DEL PIZZONE – Terribile incidente sul lavoro, poco fa in un caseificio di via Brezza a Sant’Andrea del Pizzone

Un lavoratore M.M. 25enne è rimasto incastrato con un lato intero del corpo all’interno di una delle macchine utilizzate per la produzione di mozzarelle.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ad un’ambulanza proveniente da Sparanise, sono accorsi i vigili del fuoco che stanno cercando di estrarlo dagli ingranaggi che lo tengono bloccato.

Il giovane sta per essere trasportato in elisoccorso all’ospedale Cardarelli di Napoli, in gravissime condizioni.