Terribile incidente sulla Cassino-Formia. Gravissimi fidanzati di SAN PRISCO

SAN PRISCO (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile schianto in strada, grave 24enne che lotta tra la vita e la morte. Stamani intorno alle 4:30 del mattino, lungo la superstrada Cassino-Formia all’altezza di Pignataro Interamna in provincia di Frosinone, una vettura con a bordo una coppia di giovani fidanzati di San Prisco, ha perso aderenza con l’asfalto finendo la corsa contro il guardrail. L’auto si è accartocciata su stessa incastrando, tra le lamiere, i due giovani ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i ragazzi. La giovane, seduta al lato passeggeri è rimasta gravemente ferita, e, una volta soccorsa, è stata trasferita in elicottero al policlinico ‘Umberto Primo’ di Roma, mentre il fidanzato si trova al ‘Santa Scolastica’ di Cassino. Sul posto oltre i sanitari e i vigili del fuoco, anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, che hanno regolato la viabilità evitando altri incidenti e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del violento incidente stradale.