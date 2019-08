TERRIBILE INCIDENTE SULL’APPIA. Ragazzo di 17 anni ha bisogno di sangue. L’appello disperato della madre ripropone il problema di mancanza di sangue al “Civile” di CASERTA

CURTI – Continua l’accorato appello di Grazia Marchese a donare sangue all’ospedale civile di Caserta, dopo il gravissimo incidente, avvenuto nei pressi del centro commerciale Apollo la sera del 19 agosto scorso, in cui è rimasto vittima il figlio, S.G. di 17 anni e la sua fidanzatina di 16. Il giovane è, al momento, ricoverato nel reparto di rianimazione del Sant’Anna e San Sebastiano e ha necessità di sangue per poter affrontare la difficile degenza e continuare a sopravvivere.

La richiesta di Grazia, apre la porte ad un’altra problematica molto sentita nel nosocomio cittadino, soprattutto nei mesi estivi: quella della mancanza di sangue.

Non tutti lo sanno, ma la scarsa quantità di sacche di plasma, rischia di rimandare anche interventi chirurgici importanti. E, proprio per questo motivo, noi di CasertaCe, ci facciamo promotori dell’appello di Grazia, ma anche di tutte quelle persone che, in questo momento sono negli ospedali, ma hanno difficoltà a farsi sentire. Donare il sangue, è donare la vita. Chi può farlo, può rivolgersi al centro trasfusionale a piano terra dell’ospedale, dalle 8 fino alle 12. Forza!