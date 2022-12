Terribile schianto in moto: muore padre di famiglia

Si prega per l’amico che viaggiava con lui

CANCELLO ED ARNONE (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente, perde la vita il 51enne Antonio Reccia. E’ accaduto ieri pomeriggio nei pressi del distributore di carburanti lungo la provinciale che unisce Mondragone a Francolise. Nello specifico si sono scontrate un’auto e una moto. La vettura condotta da un uomo di Francolise stava svoltando quando sarebbe sopraggiunta la motocicletta con in sella Reccia e un suo amico. Inevitabile lo scontro tra i due veicoli. Ad avere la peggio i due in sella alla moto. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza Reccia all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca dove, nonostante i tentativi dei medici di salvare il giovane padre di famiglia, il 51enne รจ deceduto. Lascia affrante dal dolore la moglie Lidia, la figlia Maria. e i familiari tutti. Ora si prega per l’amico che era in moto con Reccia.