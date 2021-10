SANTA MARIA A VICO – Drammatico incidente, ieri sera, sulla Nazionale Appia a Santa Maria a Vico. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate violentemente. A scontrarsi una Hyundaj ed una Smart: all’interno di una delle due vetture c’era una mamma con una bambina. Sul posto due ambulanze ed i carabinieri per i rilievi del caso.