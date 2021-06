Terribile schianto tra due auto. Chiusa la statale 7 bis

CARINARO – La statale 7 bis ”di Terra e Lavoro” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione sud/Nola a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Carinaro (km 20). Lo fa sapere Anas spiegando che per consentire alle squadre di intervento la gestione dell’incidente, nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli, il traffico in direzione sud/Nola è temporaneamente indirizzato in uscita allo svincolo di Carinaro. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.