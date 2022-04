MADDALONI – Dramma in via Feudo a Maddaloni. Un uomo di 45 anni è stato trovato in strada con numerose ferite e traumi. Il 45enne si presume si sia precipitato da una finestra del secondo piano di un condominio della zona. Trasportato all’ospedale di Caserta in condizioni serie ma fortunatamente sembrerebbe non essere in pericolo di vita.