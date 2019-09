Terrificante incidente al bivio, muore 25enne. Feriti i suoi 2 amici

CAPUA (Tina Palomba) – Restano ancora sconosciute le cause di un’altra tragedia della strada avvenuta questa notte sulla statale Appia al bivio di Vitulazio. Ha perso la vita Mauro Simeone 25 anni di Capua. Il giovane insieme a due amici, rimasti feriti in modo lieve, viaggiava a bordo di una Opel Corsa. I tre tornavano da una festa da un noto locale, al Quercia di Sparanise, quando in una curva, il conducente della vettura ha perso il controllo per l’alta velocità ed è usciti fuori strada. Il 25enne moriva sul colpo i due amici rimanevano feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua e il personale del 118 di Caserta. Le indagini dovranno stabilire, attraverso le testimonianza dei sopravvissuti, se durante la festa era stato assunto un quantitativo di alcol incompatibile con la guida stradale. Sono in in corso accertamenti. I due passeggeri feriti sono Giovanni R. e Luca C. entrambi 25enni di Capua sono stati portati all’ospedale di Maddaloni mentre la salma del loro amico si trova all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.