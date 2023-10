TERRORE AL PIC NIC. Decine di turisti attaccati da uno sciame di calabroni

Fuggi fuggi generale: i pellegrini erano diretti all’eremo.

PIETRAMELARA. Attimi di vero terrore si sono vissuti ieri nell’area pic nic “Riella”, nell’estremità sud del Monte Maggiore, territorio di Pietramelara. I turisti, un numeroso gruppo di pellegrini diretti all’eremo Fradejanni, si erano appena fermati per ristorarsi, prima di proseguire il loro cammino quando sono stati attaccati da uno sciame di calabroni annidati sotto la pensilina fatta realizzare proprio dal Comune per posizionarvi la cartina dei vari sentieri montani che si dipanano in zona.

E’ stato, ovviamente, un fuggi fuggi generale. Subito sono stati allertati i soccorsi che, poco dopo, sono giunti nell’area pic nic, che è sita tra i comuni di Pietramelara e Rocchetta e Croce. I vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare l’area e a mettere in sicurezza i pellegrini, sotto choc per l’accaduto. A ringraziare i vigili del fuoco e la polizia municipale per la loro tempestività e per l’efficienza dimostrata, il sindaco di Pietramelara e l’amministrazione comunale tutta.