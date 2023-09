Terrore in centro. Spari in aria e vetri in frantumi, caccia alla banda

Un importante aiuto, nell’identificazione dei responsabili, potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di video sorveglianza di cui i carabinieri …

MACERATA CAMPANIA – Grande spavento, nella notte tra venerdì e sabato, in via Sant’Elena a Macerata Campania. Cinque giovani armati di bastoni e pistole hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria.

Poco prima avevano ridotto in frantumi il lunotto di un’auto di uno dei presenti per poi risalire a bordo di una delle vetture ed allontanarsi velocemente. Alla base di raid ci sarebbe una precedente rissa scoppiata durante la serata tra due comitive. Ad incastrare la banda sarebbe un video fatto, con il cellulare, da un passante e consegnato alle forze dell’ordine.

Sul posto si sono subito portati i Carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere i quali hanno acquisito le immagini anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli investigatori sono al lavoro per capire la matrice dell’aggressione, non si esclude che gli interessati non siano soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine.