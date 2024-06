TERRORE NELLA NOTTE. Minaccia di far saltare in aria la sua casa e quella dei vicini

L’annuncio via social mette ha allarmato i residenti che hanno allertato i carabinieri.

PIETRAMELARA. Ha annunciato sui social di voler far esplodere la sua casa e anche quella dei vicini.

Momenti di panico si sono vissuti la scorsa notte in pieno centro a Pietramelara, subito dopo aver le minacce scritte dall’uomo sul profilo social. Sul posto sono giunti i carabinieri allertati dei residenti che avevano chiamato il 112. Due pattuglie si sono recate presso l’abitazione dell’uomo ma quando i militari hanno bussato alla sua porta, a parte l’abbaiare dei cani, non hanno avuto risposta. Successivamente, il proprietario di casa è stato rintracciato mentre era in giro per il paese. L’uomo si è giustificato dicendo che quelle minacce erano state scritte in un momento di ira. Le sue parole, fortunatamente, sono rimaste tali e non si sono tramutate in fatti reali.