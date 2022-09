CASTEL VOLTURNO – Ad Antonio Di Paolo di Castel Volturno รจ stato notificato un provvedimento restrittivo per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Avrebbe aggredito un familiare per ottenere del denaro nell’ottobre 2021. Secondo quanto ricostruito dalla Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere l’uomo avrebbe preso a calci e pugni il congiunto, spingendolo con la testa contro il muro. La vittima rimase ferita al capo.