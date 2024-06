LA FOTO. Tetto pericolante: c’è l’ordinanza per la messa in sicurezza

La necessità degli interventi è stata accertata dai vigili del fuoco che dopo l’esame del caso hanno ordinato di transennare l’area

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – È arrivato l’ordine di messa in sicurezza, a firma del sindaco Vito Marotta, per l’immobile di via XX Settembre che sabato scorso ha creato problemi per la caduta di tegole e mattoni in strada. Erano stati alcuni passanti ad allertare i vigili urbani del locale comando, che a mezzogiorno erano sul posto per verificare cosa stesse accadendo. La necessità degli interventi è poi stata accertata dai vigili del fuoco che dopo l’esame del caso hanno ordinato di transennare l’area.

In queste ore è stata emessa l’ordinanza del sindaco che obbliga i lavori al proprietario. A San Nicola la Strada, in verità, sono diversi i vecchi immobili che vengono segnalati al Comune perché ritenuti pericolosi.