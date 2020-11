TEVEROLA. Addio Paolo, muore padre e dipendente della Beton. Il cordoglio dei colleghi

TEVEROLA/CESA/CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Si è spento improvvisamente Paolo Lepre, 54 anni, dipendente dell’azienda BETON SRL di Castelvolturno, nato a Cesa, ma viveva a Teverola con la moglie Maria Francesca Tana e i tre figli Nicoletta, Francesco e Vincenzo. Un uomo allegro, sempre gioioso, nonostante le avversità della vita e i sacrifici per portare avanti la sua amata famiglia. Una grande perdita per la comunità. I funerali si svolgeranno domani alle 15:30 presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista a Teverola.

Qui di seguito il messaggio di cordoglio dell’azienda dove lavorava, la BETON C SRL: “La vita non ci restituisce le persone perdute, le lacrime versate, le parole non dette e le emozioni vissute. Nulla torna indietro…Ma tutte le cose più belle di questa vita, le teniamo chiuse dentro i ricordi che porteremo sempre dentro di noi, in quel piccolo posto chiamato cuore. A te, che sei volato via troppo presto, resterai per sempre nei nostri cuori. Buon Viaggio Paolo Lepre!”.