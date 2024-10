TEVEROLA. Inchiesta sulla lottizzazione Schiavone: si dimettono Barbato e De Floris, per entrambi è stato chiesto l’arresto

Il primo cittadino Gennaro Caserta ritiene che la decisione assunta dai due possa salvare al sua amministrazione

TEVEROLA – Il primo vicesindaco, il secondo consigliere comunale di maggioranza. Si sono dimessi nella giornata di oggi, Tommaso Barbato e Pasquale de Floris. Il primo cittadino di Teverola, Gennaro Caserta, ritiene che la decisione assunta dai due, entrambi coinvolti pesantemente nell’indagine della procura della Repubblica di Aversa Napoli nord, possa salvare la sua amministrazione.

In realtà, i problemi di Gennaro Caserta non riguardano solamente l’indagine in questione ma si inseriscono direttamente alle modalità con cui si è arrivati alle al risultato elettorale pesantemente condizionato dalla presenza del capozona Il clan dei casalesi a Teverola, Salvatore De Santis, sostituto di Nicola De Martino, zio diretto di Elena De Martino, e che si trova già in carcere nel giorno delle elezioni. Comunque, contento lui a noi questo Caserta francamente ci fa sovvenire un pensiero che a questo punto è anche inutile esternare.