E’ nata la FAMILY DI CASERTACE e vi stiamo aspettando. Una casa per tutti i lettori del nostro giornale

CASERTA – E’ da qualche minuto online il gruppo “CasertaCe – The Family“, community voluta fortemente dalla redazione del nostro giornale, con l’obiettivo di trovare un posto libero, un luogo di condivisione per i lettori di Casertace.

L’idea è molto semplice: voler portare all’interno della nostra famiglia il maggior numero di amici, di persone che in questo sito hanno trovato una casa.

Dal 2010 con CasertaCe vi accompagniamo nel mondo dell’informazione della nostra provincia. Dal primo giorno ci avete seguito in tantissimi e siamo molto felici che con il passare degli anni la nostra famiglia si sia allargata. Da oggi abbiamo creato una nuova città social, una piazza digitale per vederci e condividere foto, video e opinioni in maniera libera, alla maniera di CasertaCe.

Abbiamo creato un gruppo, una community dedicata solo ai nostri lettori, alla nostra famiglia. Sarete liberi di pubblicare i vostri pensieri, di inviarci segnalazioni e non mancheranno i contenuti esclusivi della redazione di CasertaCe solo per gli iscritti al gruppo, a partire dagli scritti figli della penna tagliente del direttore Gianluigi Guarino.

Per unirti alla nostra famiglia clicca sul link del gruppo Facebook e premi “ISCRIVITI”: CLICCA QUI