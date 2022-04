Tir del CASERTANO forza i posti di blocco: spari e paura sull’Appia

CASERTA – Una folle corsa a bordo del suo tir dopo aver forzato diversi posti di blocco: a bloccare l’autista di un mezzo pesante diretto al Mof di Fondi sono stati polizia e carabinieri dopo un inseguimento al cardiopalma durato oltre un’ora lungo la via Appia, e che ha avuto un momento drammatico all’intero di Formia dove, per rallentare il Tir, sono stati sparati diversi colpi di pistola.

Inutili i tentativi di bloccarlo con degli sbarramenti. Tutto ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte in territorio di Minturno in provincia di Latina dove, nei pressi del ponte che sovrasta il fiume Garigliano, lungo la Domiziana, i carabinieri della Compagnia di Formia e una pattuglia della Polizia impongono l’alt ad un tir proveniente dalla vicina provincia di Caserta. Un normale controllo di routine che in pochi istanti si trasforma in incubo: l’autotrasportatore invece di fermarsi, schiaccia il piede sull’acceleratore e fugge ad alta velocita’ ed attraversa i centri abitati di Formia e Gaeta. La corsa che è poi terminata a Fondi in zona Sant’Anastasia, dove il mezzo pesante ha avuto un incidente ed ha preso fuoco. I carabinieri e la Polizia sono riusciti a estrarre per tempo l’autista che è ora in stato di fermo come disposto dalla Procura di Latina. Sul carico del tir vige il massimo riserbo.