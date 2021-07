Tir finisce nella scarpata dopo lo schianto sulla Trignina: 2 feriti. Autotrasportatore casertano trasportato in ospedale

CASERTA – Un incidente tra un tir e un furgone si è verificato dopo le 12 sulla statale 650 Trignina, al km. 73,900 nei pressi dello svincolo per San Salvo, in provincia di Chieti. Un tir che viaggiava in direzione Isernia si è scontrato frontalmente con un furgone, un Mercedes Vito, che viaggiava in direzione opposta. Il mezzo pesante ha terminato la propria corsa nella scarpata dello svincolo da Montenero di Bisaccia, verso Campobasso.

Dalle prime ricostruzioni pare che il furgone abbia invaso la corsia opposta e il tir non sia riuscito a evitare l’impatto. L’autista del furgone, un molisano di 35 anni, è stato miracolato: il lato guida del veicolo è andato completamente distrutto. Al momento del soccorso era cosciente, è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Pescara.

L’autotrasportatore, un 52enne della provincia di Caserta, ha riportato ferite più lievi ed è stato trasferito all’ospedale di Termoli.

Sul posto i vigili del fuoco di Vasto e Termoli, il 118, i carabinieri e la polizia municipale di San Salvo e il personale dell’Anas.

Disagi alla circolazione, per rimuovere il tir sarà necessario l’arrivo di una gru e le operazioni di ripristino si preannunciano lunghe.