CAIANELLO – Incendio in A1 poco prima dello svincolo per Caianello. Il rogo ha interessato un mezzo pesante probabilmente a causa di un guasto tecnico o di un corto circuito. Fortunatamente l’autista è riuscito giusto in tempo d abbandonare al cabina di guida. Sul posto i vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia stradale. Disagi alla circolazione .