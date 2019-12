Tir si ribalta sull’A30, sciacalli rubano pandori e panettoni finiti sulla carreggiata

CASERTA – Tir si ribalta sull’A30, automobilisti approfittano dell’incidente per rubare i pandori e panettoni trasportati dal mezzo e finiti sulla carreggiata.

E’ quello che è successo ieri, 8 dicembre, immediatamente dopo il terribile incidente avvenuto sull’A30 Caserta-Salerno a Nola, in direzione Caserta.

Gli sciacalli sarebbero stati notati dalle altre persone che, a causa dell’incidente, erano rimaste bloccate nel traffico. Mentre erano fermi in coda, gli automobilisti avrebbero visto che qualcuno stava approfittando della situazione; nell’incidente il camion si era ribaltato e il cassone si era distrutto, facendo cadere sulla strada il carico di pandori e panettoni, e qualcuno non aveva perso tempo ad afferrare quelli rotolati sulla carreggiata e li aveva infilati nella propria automobile per poi allontanarsi.